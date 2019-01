Na jaren wachten: alvast een halve voetbalaccommodatie voor Sint-Kruis-Winkel Sabine Van Damme

15 januari 2019

10u01 2 Gent FC Sint-Kruis-Winkel smeekt al sinds 2009 (!) om nieuwe voetbalterreinen. Hun grond is eigendom van ArcelorMittal, dat er zelf plannen heeft. Toen de stad eindelijk een oplossing vond aan de Barkstraat, bleek daar grondig en vooral duur archeologisch onderzoek nodig. Maar voor de nieuwe sportschepen Sofie Bracke moet het vooruit gaan. “Op het stuk waar geen archeologisch onderzoek nodig is, kan al één veld aangelegd worden”, stelt ze.

Het is niet dat de stad nooit iets gedaan heeft voor FC Sint-Kruis-Winkel. Alleen bleek het allemaal niet zo simpel. Eerst zou er een nieuw terrein komen aan de Schuitstraat maar dat botste op hevig buurtprotest. Uiteindelijk werd eind 2013 een oplossing gevonden aan de Barkstraat. Maar toen daar de verplichte ‘proefsleuven’ gegraven werden om te zien of er niks waardevol in de ondergrond stak, bleek dat wél het geval. “Het Agentschap Onroerend Erfgoed eist een groot archeologisch onderzoek op een deel van de site”, zegt de nieuwe sportschepen Sofie Bracke. Dat zou al snel 1 miljoen euro kosten, en dat is gewoon teveel voor de stad, dus werd het project on hold gezet.”

“Maar nu hebben we dus beslist om alvast een deel van de plannen te realiseren, buiten de aangeduide zone voor archeologisch onderzoek. Eind deze maand zal bouwheer Farys alvast een omgevingsvergunning aanvragen, zodat de aanbesteding ten laatste in mei de deur uit kan en we in de zomer een aannemer kunnen aanduiden. Dan kunnen de werken in de herfst van 2019 starten, en kunnen we in de eerste helft van 2020 opleveren. Het plan is om alvast één competitieveld in kunstgras en met verlichting aan te leggen, net als een parking. In plaats van de geplande cafetaria en kleedkamers zullen we voorlopig met tijdelijke containers werken. De zone voor het clubgebouw is immers nog niet vrijgegeven. Ook zullen we al een Finse piste rond de accommodatie en langse de Moervaart aanleggen.”

Bracke wil in de komende weken met het bestuur van FC Sint-Kruis-Winkel rond de tafel gaan zitten, om de toekomstplannen te bespreken. “Bij de opmaak van het nieuwe investeringsplan van de stad moeten we bekijken of er geld is voor het archeologisch onderzoek”, zegt ze. “Al bestaan er ook plannen om het onroerend erfgoedbesluit van minister Bourgeois te wijzigen. Dan zouden we wel aanspraak kunnen maken op subsidies voor dat archeologisch onderzoek. Wanneer we de tweede fase voor FC Sint-Kruis-Winkel kunnen aanvatten, met een tweede voetbalveld en een clubhuis, is dus nog niet duidelijk.”

De huidige accommodatie van de voetbalclub is hopeloos verouderd. Bovendien is een speelveld tussen de hoogovens niet echt gezond, en de jeugd haakt af omdat ze de Kennedylaan moeten oversteken. Voor de voetbalclub mogen de werken dus liever vandaag dan morgen starten.