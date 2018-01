Na jaar begeleiding: al 100-tal Roma-jongeren weer op het rechte pad STAD BLIJFT INVESTEREN IN SUCCESVOL PROJECT 'INTRA-EUROPESE MIGRATIE' SABINE VAN DAMME

02u49 0 Gent Sinds een goed jaar worden in Gent moeilijke Oost-Europese jongeren van straat geplukt en intensief begeleid. "Het project Intra-Europese Migratie werkt", stelt burgemeester Termont onomwonden. "We hebben al een honderdtal jongeren begeleid, en slechts enkele hervallen. Alleen weet niemand wat we moeten doen met een zestal compleet onhandelbare gevallen."

Het project Intra-Europese Migratie (IEM) is een unicum in Vlaanderen, en brengt alle mogelijke partijen samen om oplossingen te vinden voor Oost-Europese jongeren die ontsporen. "We brengen iedereen samen, van straathoekwerker tot politie, van jeugdrechtbank tot parket, om die jongeren van straat te halen en intensief te begeleiden", zegt Termont.





167.000 euro

"Ja, dat kost geld. En ja, eigenlijk is dat geld dat van een hogere overheid moet komen. Maar we zijn in Gent al zelf gestart, met de bedoeling dat de financiering wordt overgenomen. We houden in Gent dan ook een afbouwscenario aan. In 2018 pompen we nog 167.000 euro in IEM, in 2019 100.000 euro."





"Maar de resultaten mogen er zijn. Jongeren, soms zelfs kinderen, die consequent spijbelen en kleine of zelfs grotere misdrijven plegen, worden letterlijk van straat geplukt. Ze krijgen intensieve trajectbegeleiding. Er worden hen vaardigheden bijgebracht, zoals het technisch iets in elkaar steken. Effectief iets maken en dat ook afwerken. En zelfs het verkopen van hun producten leren ze, omdat ze daarmee sociale vaardigheden aanleren. Het voorbije jaar zijn een 100-tal jongeren opgevolgd waar er serieuze problemen mee waren. En het project blijkt een heel gunstige invloed te hebben. Een kleine tien jongeren zijn hervallen, de rest doet het goed. Dat mag gerust een succes genoemd worden."





Maar Termont en ook korpschef Filip Rasschaert steken niet onder stoelen of banken dat er ook jongeren zijn waarvan niemand nog weet wat er moet mee gebeuren. "Het is moeilijk om daarover iets te zeggen, omdat het over minderjarigen gaat, kinderen soms nog. Het gaat over een zestal gevallen uit twee gezinnen waar werkelijk niets mee aan te vangen is, ook niet via de ouders. Ze lachen de politie gewoon uit als ze worden opgepakt, ze lappen elke maatregel aan hun laars, en als ze dan eens worden opgesloten in een instelling blijkt zelfs dat niks uit te halen. Ze doen daarna gewoon voort."





Terroriseren bewoners

Korpschef Rasschaert vult aan: "We zijn zacht voor alle mensen waar nog kansen inzitten, maar hard indien dat nodig is. Wij voeren onderzoek, en pakken dan die jongeren op. Ze terroriseren niet een specifieke buurt, maar ze terroriseren inwoners, en dat is een groot maatschappelijk probleem, niet alleen in Gent. Dan komen ze voor de jeugdrechtbank, maar die stelt de jongere centraal. Als er dan een opname in een instelling wordt gevorderd, is er dikwijls geen plaats, en worden ze gewoon weer los gelaten, tot er wel plaats is. Voor die enkele onhandelbare jongeren kijken we wat we kunnen doen, om ze op alle mogelijke manieren van de straat te halen, inclusief de mogelijkheden met de dienst vreemdelingenzaken. We laten ze niet los."