Na enquête prioriteit voor betaalbaar wonen

18 april 2018

02u53 0 Gent PVDA heeft een grootschalige enquête afgenomen bij 4.078 Gentenaars. Daaruit blijkt dat zij armoede hét belangrijkste thema vinden. Daarom heeft de partij beslist van betaalbaar wonen haar belangrijkste programmapunt te maken.

Vier maanden lang is PVDA bezig geweest met het bevragen van meer dan 4.000 Gentenaars. Ze polsten naar hun prioriteiten voor de komende verkiezingen. Dat gebeurde deels online, maar ook via huisbezoeken. Op basis van de resultaten maakt PVDA een verkiezingsprogramma op. Opmerkelijk is dat liefst 59% een 'stad zonder armoede' bij de prioritaire thema's zette, gevolgd door 'gezonde stad' (41%), 'duurzame stad' (38%) en 'woonstad' (34%). Het thema 'mobiele stad' strandde op de vijfde plaats (32%). "Gentenaars liggen duidelijk wakker van de groeiende armoede in de stad", zegt lijsttrekker Tom De Meester. "Niet verwonderlijk. Veel mensen komen in de problemen door de stijgende huurprijzen. Daarom stellen we voor alle uitkeringen op te trekken tot de armoedegrens, via aanvullende steun."





PVDA maakt van betaalbaar wonen een topprioriteit. "We worden gegijzeld door projectontwikkelaars. Gent kiest voor de bouw van luxe-appartementen, terwijl het aantal sociale woningen deze legislatuur gedaald is. PVDA pleit voor de bouw van 9.000 betaalbare woningen, in publieke handen. Betaalbaar wonen moet een recht worden voor elke Gentenaar."





PVDA lanceert nog opvallende voorstellen: in elke wijk een sociale groepspraktijk met dokters, psychologen, diëtisten en kinesisten, verkeersveilige wijken zonder fijn stof, een tandenplan met jaarlijkse controle, bijkomende investeringen in milieuvriendelijke trams en bussen en een eigen stedelijk energiebedrijf dat zonnepanelen plaatst op het dak van minder kapitaalkrachtige inwoners en Gent voorziet van goedkope groene stroom en warmte. PVDA wil ook het E17-viaduct ondertunnelen om ruimte te creëren voor een sociale en duurzame stadswijk met groenzones en betaalbare ecowoningen.





