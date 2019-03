Na de storm: groendienst moet op minstens 91 plaatsen (!) bomen vellen en heeft nog ruim een maand werk Sabine Van Damme

12 maart 2019

16u42 0 Gent De storm van afgelopen zondag heeft echt lelijk huis gehouden in het Gentse, zo blijkt, nu de schade is opgemeten. Nog los van het materiële is de schade vooral aan bomen enorm. De brandweer ruimde de meest cruciale punten op, maar toch moet de groendienst van de stad op nog 91 plaatsen bomen vellen of opruimen. En dat kan nog oplopen.

Wondelgem, Mariakerke, Gentbrugge en Sint-Amandsberg werden het zwaarst getroffen door de storm van 10 maart. “Het is van begin jaren 90 geleden dat er bij een storm in Gent zoveel bomen omvielen”, klinkt het bij de stad. “Voorlopig staat de teller op 91 locaties waar straat- en parkbomen sneuvelden, maar dat aantal kan de komende dagen nog toenemen. Op sommige plaatsen viel slechts 1 boom om, op andere waren dat er 7 of 8.”

Het zal niet evident zijn om alles snel in orde te krijgen, zeker omdat er ook de komende dagen nog stevige rukwinden worden voorspeld. “De schade is groot”, zegt schepen Astrid De Bruycker (sp.a), verantwoordelijk voor openbaar groen. “Bomen in straten en parken werden ontworteld en vielen tegen gevels, op wagens of afsluitingen. We hebben nog geen zicht op het totale aantal getroffen bomen, maar dat zal ruim boven de 200 liggen. Wellicht zal de groendienst nog ruim een maand werk hebben om alles op te ruimen.”

Blijven liggen

De brandweer ging al tijdens de storm aan de slag op de meest cruciale punten, maar het is nu aan de groendienst om het openbaar domein verder op te ruimen. “Eerst worden wegen, paden en private eigendommen vrijgemaakt, later volgt de rest. In bossen mogen de gevallen bomen blijven liggen. Veel aandacht gaat naar het veilig stellen van gevaarlijke situaties. Burgers of de brandweer mogen bomen die wankel of schuin staan na zondag melden, en dan zal de groendienst ze komen controleren. Als er kans is dat de boom valt, wordt hij geveld. Nieuwe bomen aanplanten kan pas in het volgende plantseizoen, van november 2019 tot april 2020.”

Gentenaars die schade ondervonden door gevallen bomen op het openbaar domein, moeten eerst contact opnemen met hun verzekering. Die zal indien nodig de stad Gent aanspreken.