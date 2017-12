Na de 'Schoolstraat', de 'Jeugdwerkstraat' 02u40 0 Foto DVL De Jules Van Biesbrouckstraat in Gentbrugge wordt de allereerste 'jeugdwerkstraat'. Gent Na de schoolstraat, waarbij straten autovrij worden gemaakt bij de start en het einde van de schooldag, volgt in Gent nu ook de 'jeugdwerkstraat'.

"Het principe is helemaal hetzelfde", zegt Decruynaere. "Bij de start en aan het einde van de scoutsvergadering krioelt het bij De Wouw van de kleine en grotere voetgangers en fietsertjes, en de combinatie met de auto's in de Jules van Biesbrouckstraat is dan niet ideaal. De scoutsgroep vroeg zelf om de straat tijdelijk autovrij te maken. De burgemeester en mobiliteitsschepen Watteeuw gingen akkoord, en dus konden we zaterdag de straat voor het eerst afsluiten met een officieel bord. Een primeur in onze stad. Ik ben als schepen van Jeugd erg blij te zien dat ook kinderen en jongeren begaan zijn met verkeersveiligheid, en hoop dan ook dat deze test werkt." Afgelopen zaterdag werd het principe stiekem al even getest, maar pas vanaf februari zal het wekelijks gebeuren. (VDS)