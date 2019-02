Na de Reep is nu ook het Bisdomplein klaar Sabine Van Damme

14 februari 2019

15u44 2 Gent De Reep ligt al sinds het najaar – eindelijk – terug open, maar nu is ook de hele omgeving rond deze nieuwe publiekstrekker klaar. Het Bisdompleintje is eindelijk een echt plein, dat uitnodigt om er te gaan zitten.

Het Bisdomplein was vroeger niks meer dan een veredelde parkeerplaats, net als de Reep zelf overigens. Maar daar is vandaag niks meer van te merken. Sinds oktober stroomt er weer water door de Reep, en sinds kort is ook het Bisdompleintje helemaal afgewerkt. En dat ziet er schitterend uit. Het is eindelijk een écht plein, met een paar bomen en bankjes die uitnodigen om er in alle rust van de stad te genieten. De hele site wordt ongetwijfeld een nieuwe trekpleister op mooie dagen.