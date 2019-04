Na de overwinning van Gilbert: geen dancing maar een stevige côte à l’os Erik De Troyer

15 april 2019

19u33 6 Gent Waar feest een wielrenner die net Parijs-Roubaix gewonnen heeft? De Carré? Bij familie thuis? Niets van dat allen zo blijkt. Philippe Gilbert ging met de rest van zijn team een côte à l’os eten in Lochristi.

De ploeg van Patrick Lefevere heeft een traditie om na Roubaix naar het Gentse af te zakken. In het verleden deden ze dat in het Nieuw Stadion in Gentbrugge. Dat restaurant hield er mee op en dus moest Deceuninck-Quickstep ergens ander gaan zoeken. Zo kwamen ze zondagavond terecht in Eetcafé Esther in Lochristi.

“Hoe ze precies bij mij zijn terecht gekomen, hou ik liever voor mezelf”, lacht uitbater Tom Mestach. “Maar ik wist wel op voorhand dat ze hier met zijn allen zouden komen eten. Dat er dan een lichte overwinningsroes bij kwam kijken, maakt zo’n feest alleen maar aangenamer. Het was echt een bijzonder leuk feest zonder dat het laat werd/ Om middernacht was het afgelopen.”

“Niets beters na het winnen van een klassieker dan klassieke Vlaamse kost”, lacht Tom. “Dat hebben ze dan ook gekregen. Eerst scampi’s, daarna een stevige côte à l’os met frietjes en sla en daarna een dessert. Van vermoeidheid was er bij die mannen geen sprake, ondanks die 270 kilometer over kasseien. Ze zaten duidelijk nog vol adrenaline.”

Voor Deceuninck-Quickstep is het etentje na Parijs-Roubaix een traditionele afsluiter van de voorjaarsklassiekers. Renners, ploegleiding, verzorgers en mecaniciens schuiven dan samen aan tafel. “Voor één keer moest er niet aan het sportdieet gedacht worden. We zijn vereerd door hun bezoek en ze mogen elk jaar terugkomen”, zegt Tom.