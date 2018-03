Na de Nissart, de Gentse euro? GROEN WIL ALTERNATIEVE LOKALE MUNT OM HANDEL TE PROMOTEN SABINE VAN DAMME

28 maart 2018

02u53 0 Gent Groen komt met een opmerkelijk nieuw idee. "Met een volwaardige, eigen Gentse munt kunnen de we lokale handel versterken", zegt Elke Decruynaere. "Nice en Bristol doen het al. Tegen het eind van de volgende legislatuur kunnen we 2,5 miljoen euro Gents geld in de omloop hebben."

De verkiezingen zijn in aantocht, en dus worden her en der 'zotte ideeën' gelanceerd. Nadat Open Vld al een kabelbaan boven Gent wilde, pakt Groen nu uit met een alternatieve munt. "Alleen is dit een perfect haalbaar idee", zegt Elke Decruynaere. "We hebben het onderzocht, wettelijk kan het perfect. We moeten alleen enkele lokale banken vinden die willen meewerken, maar ik denk niet dat dat onmogelijk is. Er zijn immers al steden die een eigen munt hebben. Het Franse Nice heeft de Nissarts, het Britse Bristol heeft de Bristol Pound. In Bristol is er 5 miljoen Bristol Pound in omloop. Gent is half zo groot als Bristol, dus 2,5 miljoen Gents geld tegen het eind van de volgende legislatuur moet haalbaar zijn."





Korte keten steunen

"Met een volwaardige Gentse munt kunnen we de lokale economie en de korte keten steunen", stelt Decruynaere.





"Je zou er bijvoorbeeld mee kunnen betalen in bloemenwinkel en bij de bakker, maar even goed in het zwembad of bij de loodgieter. Misschien kunnen zelfs de Gentse supermarkten instappen, dat valt te bekijken. We moeten natuurlijk wel ergens een grens trekken. Anderzijds zouden mensen kunnen vragen een deel van hun loon in Gents geld uitbetaald te krijgen. Ik zou dat bijvoorbeeld zelf wel zien zitten. Er zijn immers meer dan genoeg lokale handelaars, en zij maken mee onze stad. Het zou mooi aansluiten bij de campagne 'shop local'. Het zou onze handelaars een boost geven."





Hoe de Gentse stadsmunt moet gaan heten, moet nog bekeken worden. Ook staat nog niet vast of het geld echt fysiek zal bestaan of enkel digitaal op een bankkaart. "De Gentse munt moet in elk geval functioneren naar de euro, en evenveel waard zijn. Handelaars moeten hun Gents geld in de bank gewoon kunnen omruilen in euro's." Decruynaere stelt wel dat de bevolking moet betrokken worden bij de lancering. "De voorbeelden in het buitenland tonen aan dat een stadsmunt pas succesvol wordt, wanneer het initiatief gedragen wordt door de bevolking. Tussen idee en verwezenlijking staat sowieso een intensief proces. Maar handelaars zijn trots op hun Gentse zaken, en Gentenaars zijn trots op hun stad. Als zo'n lokale munt ergens een succes kan zijn, dan wel in Gent." Gent heeft al een paar heel lokale eigen munten, zoals de 'Torekes' in de Rabotwijk, maar die zijn eerder voor diensten die buren aan elkaar bewijzen.





Of er effectief een 'Geuro' (of Gentse euro) komt, valt nog af te wachten.