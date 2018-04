Na de kabelbaan van Peeters, de waterbus van Coddens 27 april 2018

In de Nieuwe Melac kruisten de tenoren van zes politieke partijen gisteren de degens. Het opvallendste voorstel van de avond kwam uit de koker van Rudy Coddens (sp.a) die pleitte voor de invoering van een watertaxi om mensen van Zwijnaarde naar bedrijven te brengen. Daarmee pikte hij in op het eerdere idee van Christophe Peeters (Open Vld) om een kabelbaan te lanceren. "Dit is wel een realistische piste", aldus Coddens.





De discussie over mobiliteit was broodnodig om de zaal op temperatuur te brengen. De buurtbewoners van het Overlegplatform willen dat de stad het sluipverkeer in de omgeving van het Technologiepark aanpakt. "Zijn de Zwijnaardse luchtwegen dan niet de belangrijkste wegen?", parafraseerde het Overlegplatform van Zwijnaarde burgemeester Termont. "We moeten eerst en vooral de situatie op de N60 aanpakken, ter hoogte van het Technologiepark. De stad moet daarvoor op tafel kloppen bij de hogere overheid", zegt Filip Van Laecke (CD&V). Christophe Peeters pleitte voor een groot zeggenschap van de stad in de ontwikkeling van openbaar vervoer.





Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) viel hem bij. "We gaan zélf moeten ingrijpen, want De Lijn blijft in gebreke." Anneleen Van Bossuyt (N-VA) op haar beurt pleitte om op bepaalde plaatsen eenrichtingsverkeer in te voeren om de verkeersveiligheid te verhogen. Tegen het einde werd het debat verstoord door Reza Moqadam van De Spiegel die de micro van moderator Zaki kaapte. De man uitte zijn ongenoegen omdat hij niet mocht deelnemen. (YDS)