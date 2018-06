Na Cannes zet ook Gent regisseur Lukas Dhont in de bloemetjes 29 juni 2018

De 27-jarige regisseur Lukas Dhont ging dit jaar met drie prijzen aan de haal op het filmfestival van Cannes. Met zijn film 'Girl 'won de Gentse regisseur en scenarioschrijver zowel de Camera D'or voor beste debuutfilm,de Queer Palm én de persprijs op het festival. Reden genoeg dus om de regisseur ook nog eens in de bloemetjes te zetten op het stadhuis. Hoewel Girl al werd vertoond in Cannes, is de film officieel nog niet uit. De officiële release is gepland op 9 oktober 2018, de opening van Film Fest Ghent. 'Girl' vertelt het verhaal van een 15-jarig meisje in het lichaam van een jongen die er van droomt om ballerina te worden.





