Na Anneleen komt Gert 852 VOORKEURSTEMMEN GOED VOOR TWEEDE PLAATS OP N-VA-LIJST SABINE VAN DAMME

24 februari 2018

02u52 0 Gent Geen grote naam op de tweede plaats van de Gentse N-VA-lijst, wel gemeenteraadslid Gert Robert (55). Robert is met zijn leeftijd en ervaring de tegenpool van lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt (38). "Ik heb nooit in de Gentse raad gezeteld, ik zal Gerts steun daar kunnen gebruiken", zegt Van Bossuyt. Europees parlementslid Helga Stevens krijgt de voorlaatste plek.

Dat Gert Robert de tweede plaats krijgt, is verrassend, en anderzijds ook weer niet. Velen hadden een 'grote naam' verwacht op 2, een wit konijn dus. Maar het werd Gert. "Ik reken op hem en zijn ervaring", zegt Anneleen Van Bossuyt. "Ikzelf heb nooit in de Gentse raad gezeteld, ik zal zijn steun daar kunnen gebruiken. Bovendien heeft Gert een heel sterke band met de Gentse haven, die samen met de UGent toch een levensader van de stad is."





Robert leidde 12 jaar lang een toeleverancier van Volvo en is voormalig voorzitter van N-VA Gent. Bij de vorige verkiezingen stond hij op de tiende plaats, waar hij 'slechts' 852 stemmen kreeg. "Maar ondertussen heb ik wel 6 jaar gemeenteraadservaring opgebouwd", zegt hij zelf. "Ik heb bovendien een sterk netwerk bij de Gentse ondernemers, die voor ons heel belangrijk zijn. Ook in Gentbrugge, mijn thuisbasis, heb ik een groot netwerk."





En dan Helga Stevens op de voorlaatste plek. Op zich niet verrassend. Onder Elke Sleurs zou ze lijstduwer worden, maar op die plaats staat Sleurs nu zelf. De voorlaatste plek is in principe een onverkiesbare plaats, maar als iemand van die plek toch verkozen kan worden, zal het Stevens wel zijn. Zij blijkt een expert in campagne voeren en heeft ook een sterk team rond zich. Bovendien heeft ze bergen ervaring, en streeft ze - zelf doof geboren - naar inclusie en voor integratie van personen met een beperking. Bij de verkiezingen van 2012 behaalde ze 1.557 voorkeurstemmen, toen wel als lijstduwer. Ze zetelde eerder al in de Gentse gemeenteraad, van 2007 tot 2014.





Nieuwe mensen

Over de rest van de lijst wil het kopduo nog niks lossen. "Maar er lopen uiteraard gesprekken, ook met nieuwe mensen", klinkt het. De kans is groot dat er prominente plaatsen voorbehouden zullen zijn voor Sandra Van Renterghem (853 stemmen in 2012) en Karlijn Deene (1.264 stemmen in 2012), omdat beiden zich als raadslid zeer actief hebben getoond de voorbije 6 jaar. Ook oud-visboer Guido Meersschaut zal meer dan waarschijnlijk weer op de lijst staan. Hij behaalde de vorige verkiezingen 1.272 stemmen. Bij de verkiezingen zal hij 80 jaar oud zijn, maar de man is nog fit en is een Gentenaar in hart en nieren, een man van het volk.





"Het is niet simpel om alle 53 plekjes op een lijst ingevuld te krijgen", zegt Gert Robert uit zijn ervaring in 2012. "Er zijn bijvoorbeeld heel wat Gentse handelaars die zeggen ons voluit te steunen. Maar zich officieel 'outen' door op een lijst te gaan staan, durven ze soms niet. Uit schrik voor hun zaak en de eventuele reacties van klanten."





Ondertussen is er ook nieuws bij Van Bossuyt zelf. "Ik heb een woning gevonden in centrum Gent, tussen de Korenmarkt en de Vrijdagmarkt. Zodra de vorige bewoner verhuist, kan ik er in trekken en mij officieel domiciliëren. Een detail, want ik ben op en top Gents. Ik ben opgegroeid in Sint-Amandsberg en woon nu op 6 kilometer van het centrum, letterlijk 50 meter over de 'grens' met Melle.