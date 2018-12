Na 19 jaar: dan toch groen licht voor tram- en busstelplaats Erik De Troyer

21 december 2018

17u08

En plots kan het wel. Na maar liefst 19 jaar wachten staat het licht op groen voor de stelplaats Wissenhage van De Lijn. De stelplaats heeft een prijskaartje van 111 miljoen euro en moet klaar zijn in 2023.

De problemen met het viaduct van Gentbrugge hebben één van de oude problemen van De Lijn nog eens extra pijnlijk duidelijk gemaakt. De trams en bussen staan al jaren onder dat viaduct als tijdelijke oplossing tot de realisatie van de stelplaats Wissenhage op braakliggende terreinen in Wondelgem. De Lijn en de stad wachten al sinds 1999 maar steeds kwam er wel iets tussen. Onlangs maakte schepen Filip Watteeuw zich nog kwaad toen het er naar uit zag dat die termijn nog zou oplopen, maar er bewoog weinig. Het incident met de brokstukken heeft dan toch voor een doorbraak gezorgd. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakte het nieuws vandaag bekend.

De stelplaatsen van De Lijn in Gentbrugge en Destelbergen barstten al uit hun voegen. De nieuwe Albatrostrams van 43 meter zijn zelfs te lang om goed gestald te worden. En met alle bijkomende trams, bussen en trambussen wordt de nood aan een nieuwe stelplaats nog acuter. Doe daar nog eens de problemen met het viaduct bij en het is snel duidelijk dat de nood zeer hoog is.

Op het terrein van 14 hectare zal plaats zijn voor 78 lange trams en 151 bussen. Er komt ook een parkeergebouw, onderhoudswerkplaatsen, magazijnen, was- en tankstraten voor de bussen en trams, burelen voor het administratief personeel en opleidingslokalen voor de chauffeurs. “Gent krijgt de grootste stelplaats van Vlaanderen”, zegt Weyts. “Zo kunnen we beter zorg dragen voor het rollend materieel en de dienstverlening verbeteren voor de reizigers”. Een private partner zal de stelplaats ontwerpen, bouwen en gedurende 25 jaar onderhouden.

Opvallend. Aan het Rabot werd al in 2010 een trambrug gebouwd met het ook op de stelplaats. Als de eerste tram daadwerkelijk in 2023 tot aan Wissenhage rijdt, zal de brug dertien jaar gewacht hebben.

Intussen is beslist dat de bussen en trams die onder het viaduct stonden gestald zullen worden op vier plaatsen. Enerzijds de trolleyloods van De Lijn in Gentbrugge, de Oefenpleinstraat, een helihaven langs de E17 en de huidige stalplaats langs de Brusselsesteenweg.