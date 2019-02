N-VA wil vrije doorgang waarborgen bij stakingen Sabine Van Damme

24 februari 2019

18u21 0 Gent Op de gemeenteraad die maandag- en dinsdagavond doorgaat zal Siegfried Bracke van N-VA een ‘voorstel van raadsbesluit’ indien, om de vrije doorgang bij stakingen te garanderen. “Tijdens de staking van 13 februari werden verschillende verkeersknooppunten geblokkeerd, tot frutstratie en ergernis van vele weggebruikers.”

Bracke vindt het niet kunnen dat stakersposten in Gent cruciale punten zoals Meulestedebrug en het rond punt aan de Ghelamco blokkeren, en dat de politie laat betijen. “De vrije doorgang van mensen moet gewaarborgd blijven”, vindt hij. “Het bezetten van de openbare weg leidde tot veel filevorming, tijdverlies en frustraties bij de gewone weggebruikers. Op 13 februari riepen werkgeversorganisaties, academici en burgers via sociale media herhaaldelijk op om de wegen vrij te maken, zonder gevolg. De blokkades bleven gewoon staan. Het evenwicht is zoek. Het belemmeren van de vrije doorgang werd zonder meer gedoogd, mensen die de blokkades probeerden te ontwijken werden beboet. Dit is niet de juiste aanpak. Het openbaar domein bezetten zonder aanvraag of toestemming is trouwens wettelijk niet toegelaten en brengt mensen in gevaar.”

N-VA fractieleider Anneleen Van Bossuyt stelt vast dat de Gentse aanpak een heel andere is dan in andere steden. In Tongeren bijvoorbeeld naam Patrick Dewael, partijgenoot van burgemeester Mathias De Clercq, wel zijn verantwoordelijkheid, en trad op tegen stakers die de wegen blokkeerden. Een recente gerechtelijke uitspraak heeft het belemmeren van de vrije doorgang door middel van stakersposten ten andere. Een andere partijgenoot van De Clercq, kamerlid Egbert Lachaert, was daar toen heel tevreden mee.”

Afwachten hoe de politieke meerderheid in Gent, bestaande uit liberalen, groenen, socialisten en christendemocraten, daarop reageert.