N-VA wil knips circulatieplan ‘s nachts open zetten Erik De Troyer

23 januari 2019

17u11 0

Oppositiepartij N-VA zal op de volgende gemeenteraad voorstellen om de knippen van het circulatieplan van ‘s avonds laat tot ‘s morgens vroeg open te stellen. Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) noemt het ‘een raar voorstel’.

”De huidige knippen-regeling is erg strak. De knippen gelden op elk moment van de dag of week. Zowel op drukke momenten zoals de spitsmomenten, als tijdens dagdelen wanneer er heel weinig verkeer is”, aldus fractieleider Anneleen Van Bossuyt. Ze sprak met mobiliteitsexperten en die verzekerden haar dat met de hulp van slimme technologie een dag- en nachtregime kan ingevoerd worden waarbij de knips worden opgeheven op momenten met weinig verkeer.

“N-VA is zoals bekend geen voorstander van de huidige knippen-regeling”, zegt Van Bossuyt. “Tegelijk beseffen we dat we vanuit de oppositie geen plotse ommekeer in het knippen-beleid kunnen bekomen. Dit is een constructief, haalbaar en verzoenend voorstel om de mobiliteit in het stadscentrum te verbeteren”, zegt ze.

De kans dat de gemeenteraad de N-VA ook zal volgen lijkt klein. “Het is een raar voorstel”, zegt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “’s Nachts is er toch helemaal geen drukte op de Gentse stadsring. Dan heeft de knips open stellen weinig zin. Bovendien zijn er ook weinig klachten over de mobiliteit binnen de stadsring. Dat werkt prima.”