N-VA wil constructief, kritisch en rebels oppositie voeren “Open en respectvol aan politiek doen, maar het moet van twee kanten komen” Sabine Van Damme

07 december 2018

15u46 3 Gent Anneleen Van Bossuyt (38) heeft de campagne en verkiezingsuitslag doorgeslikt, en is klaar voor 6 jaar oppositie in Gent. Zij wordt fractieleider van de N-VA, en zal dat duidelijk met een andere stijl doen dan in de vorige legislatuur. “Mathias De Clercq wil verbinden, ik hoop dat hij dat meent. Wij steken onze hand uit en geven alvast enkele punten mee die wij graag in het bestuursakkoord aan bod zien komen.”

Met Anneleen Van Bossuyt aan het roer waait er een frisse wind door de Gentse N-VA. “We zijn klaar voor 6 jaar oppositie”, zegt Van Bossuyt. “We gaan op een constructieve, kritische en rebelse manier het nieuwe bestuur evalueren. We gaan dat doen op basis van objectieve, meetbare criteria, denk aan criminaliteitscijfers, armoedecijfers en resultaten van luchtkwaliteit.”

Opvallend, de N-VA heeft een oppositie-manifest klaar. “We hebben 10 punten die we graag opgenomen zien in het bestuursakkoord”, zegt ze. “Het zijn verbindende voorstellen. We willen meer inzet voor mensen met een beperking, een stedelijk mantelzorgpremie, betaalbare koopwoningen, ook voor de middenklasse, buurtinformatienetwerken om mee voor de veiligheid te zorgen, investering in ‘slimme mobiliteit’, een masterplan Nederlands, meer parkeerplaatsen voor het UZ en haalbare parkeernormen voor bedrijven. We willen ook dat er ingezet wordt op activering, want dat is de beste manier om uit de armoede te geraken. We vragen ook meer aandacht voor de deelgemeenten, en de heraanleg van het Citadelpark.”

In ruil belooft N-VA mee de Gentse belangen te verdedigen bij de hogere overheden, bijvoorbeeld voor de Dampoort en het openbaar vervoer, zolang ze actief betrokken worden bij de dossiers. “Als je met een positieve houding aan tafel gaat zitten, krijg je meer gedaan dan wanneer je altijd maar klaagt dat Gent achteruit gestoken wordt. Die negatieve houding van de voorbije jaren moet eruit.”

Ook opmerkelijk: de N-VA puurt uit de coalitienota die Mathias De Clercq en Filip Watteeuw voorstelden zowaar 5 positieve punten. Al zijn er minstens evenveel negatieve. “We vinden het goed dat er beloofd wordt te zorgen voor meer groen, en ook voor inspraak en participatie. Hopelijk doen ze dat nu ook écht. Dat er aandacht is voor erfgoed en voor de wijkwerking en digitalisering van de politie is ook positief, net als de aandacht voor de innovatieve en circulaire economie. Hopelijk wordt daarbij de deeleconomie niet vergeten.”

Te veel schepenen

Anneleen Van Bossuyt hoopt op 6 jaar constructieve politiek in Gent. “Ik heb Mathias gemeend proficiat gewenst met zijn sjerp, al vrees ik dat hij de spreekbuis wordt van groen-rood. Hij zegt dat hij verbindend wil werken, ik hoop dat dat niet alleen bij woorden blijft. Ik heb hem nog niet gehoord, terwijl Filip Watteeuw mij wel al gebeld heeft. Dat zijn daden, in plaats van woorden. Dat er nu een coalitie is met vier partijen is hun keuze, we zullen zien of ze op die manier kunnen besturen of niet. Ik vind het wel jammer dat er opnieuw zoveel schepenen en zoveel kabinetsmedewerkers worden aangesteld in Gent. Gent is op dat vlak de slechtste leerling van de klas, het kan met veel minder en dus veel goedkoper, maar dat is een keuze die hier blijkbaar niet gemaakt wordt.”

Ondertussen went Van Bossuyt aan haar nieuwe rol. “Ik word herkend een aangesproken op straat, en dat is wennen. Ik ben ondertussen al ruim een half jaar een centrumbewoner, en ik heb gemerkt dat dat niks voor mij is, en ook niet voor mijn kinderen van 8 en 9 jaar. Ik kijk dus uit naar een ander huis, met een tuin, liefst waar mijn roots liggen, in Sint-Amandsberg dus.”

En wat de politiek betreft, belooft Van Bossuyt zich ‘100% te smijten voor Gent’. “Maar fractieleider is niet het enige wat ik ga doen. Voor de verkiezingen in mei zal ik zeker op een lijst staan, al weet ik nog niet dewelke. En dan zie ik wel waar dat mij nog brengt. Dat valt zeker te combineren met Gent, en zal zelfs een voordeel zijn, omdat ik dan de Gentse dossiers kan verdedigen op een ander niveau.”

Verder bouwen

De N-VA voerde de voorbije zes jaar keihard oppositie in Gent, soms met twee voeten vooruit en op de man af. Ze boorden het circulatieplan de grond in, en vochten interne twisten op straat uit. Het leverde hen geen verkiezingsoverwinning op, integendeel. Met Van Bossuyt zal er op een andere manier gewerkt worden. “Elk heeft zijn stijl, ik heb de mijne. Dat ik anders communiceer dan anderen, wil zeker niet zeggen dat de voorbije jaren slecht waren. Integendeel. We bouwen verder op de fundamenten die zijn gelegd.”

Behalve 6 N-VA-leden zijn er ook nog 3 oppositieleden voor PVDA en 4 voor Vlaams Belang. Alle 40 andere leden van het nieuwe Gentse stadsbestuur behoren tot de meerderheid.