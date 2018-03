N-VA wil cameraschild en burgernetwerk 10 maart 2018

N-VA wil een cameraschild rond de stad uitbouwen. "De Gentenaar moet centraal staan in het veiligheidsbeleid. We willen een netwerk van camera's op de invalswegen rond Gent", zegt lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt. "Criminelen zijn zo gemakkelijker op te sporen en er gaat een afschrikeffect van uit. Camera's komen uiteraard ook de verkeersveiligheid ten goede. Want onze flikken leveren goed werk, maar we missen de trein van de digitalisering om criminele feiten op te lossen." Als tweede punt in het veiligheidsplan wil de Gentse N-VA investeren in Buurtinformatienetwerken (BIN) in alle deelgemeentes en wijken. Van Bossuyt: "Burgers die zich samen met de politie inzetten voor de veiligheid van hun buurt boeken mooie resultaten, waarom zou het in Gent niet kunnen?" (VDS)