N-VA wil café, parkwachters en festivals in Citadelpark 16 juni 2018

02u28 0 Gent "Het kartel sp.a-Groen heeft geen exclusiviteit over groene thema's", zegt N-VA-lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt. En dus pakt ook N-VA uit met een resem voorstellen voor een groenere stad en een gezonder leefmilieu.

Onder meer het Citadelpark moet dringend worden aangepakt, vindt ze. "Al jaren liggen er plannen voor dat park op tafel, maar ze werden nooit uitgevoerd. Het Citadelpark is verwaarloosd en 's avonds leeg omdat het er onveilig is. Wij willen het park omvormen tot een Gents Central Park. Alle beton moet weggehaald worden, we willen er een parkcafé, parkconcerten in de zomer en een Finse looppiste. Om er veilig naartoe te kunnen, leggen we een fietsers- en voetgangerstunnel aan tussen de Kunstlaan en het park. Parkwachters zullen de veiligheid van alle bezoekers garanderen."





N-VA wil ook een 'groenmeester', naar analogie met de stadsbouwmeester. Die zal toezien op de groentoets bij elk nieuw stadsproject.





"Zo willen we bijvoorbeeld meer bomen op de Korenmarkt in plaats van kille, dure kunstwerken. En bestaand groen moet beter verzorgd worden. Groenzones moeten met elkaar verbonden worden. Gent moet ook opnieuw dé bloemenstad van Vlaanderen worden. "





Lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt denkt ook aan dierenwelzijn, en vindt dat mensen die naar een woonzorgcentrum verhuizen, de mogelijkheid moeten krijgen om hun huisdier mee te nemen. Ook de strijd tegen het zwerfvuil staat op de agenda van N-VA, met meer controles en opruimacties door studenten. (VDS)