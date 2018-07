N-VA vraagt extra commissie onderwijs 04 juli 2018

De N-VA is verbolgen over de hoofddoeken-demarche van onderwijsschepen Elke Decruynaere, en wil een extra commissie onderwijs om de kwestie te bespreken. Er is gebleken dat de Gentse onderwijsschepen helemaal in haar eentje heeft geprobeerd om alle Gentse middelbare stadsscholen te verplichten om hoofddoeken toe te laten. "De schepen heeft de democratische spelregels gewoon naast zich neergelegd", klinkt het. "De schepen moet zich voor de gemeenteraadsleden komen verantwoorden. Dit kan niet wachten tot september." (VDS)