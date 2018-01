N-VA-nieuwkomer Anneleen Van Bossuyt mist start niet SPANNING TUSSEN KARTEL EN MATHIAS DE CLERCQ BIJ EERSTE KOPSTUKKENDEBAT SABINE VAN DAMME

31 januari 2018

03u02 22 Gent 8,5 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft Unizo het eerste Gentse kopstukkendebat georganiseerd. Dat kwam er twee dagen na de aanstelling van de nieuwe N-VA-lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt. Zij stond er zelf, en deed het helemaal niet slecht. Ze is een jonge, verfrissende factor. Maar Mathias De Clercq stal wel de show.

In een Unizo-omgeving met ondernemers in het publiek had Mathias De Clercq (Open Vld) sowieso al het 'thuisvoordeel'. Maar met zijn uitspraken raakte hij gevoelige snaren. Mocht een debat een winnaar hebben, dan was hij het gisteren geweest. "Mevrouw Decruynaere, u hebt ooit gezegd: 'als de liberalen met het kartel in zee gaan, wordt Mathias geen burgemeester'. Geeft het niet? Mag ik nog kandidaat-burgemeester zijn? Mogen de Gentenaars nog kiezen? Ik ga ervoor. Voila."



Het was het slot van het debat, maar het was tekenend voor de sfeer. De spanning tussen het rood-groene kartel en de liberale De Clercq overheerste de avond. De vlotheid van De Clercq tegenover de eerder voorzichtige stijl van Rudy Coddens (sp.a) viel op. Wat ook opviel: Anneleen Van Bossuyt (N-VA) stond er. Eén foutje maakte ze, toen ze vond dat Gent bij aanbestedingen voorrang moet geven aan lokale ondernemers. Dat mag wettelijk gezien niet, dat had ze moeten weten. Maar ze is lijsttrekker sinds zondag, en werkte tot nu op Europees niveau. Dat ze zich twee dagen later waagt aan een debat over Gentse thema's dwingt respect af. "Ja, ik heb vanmiddag gestudeerd", zei ze. "En uiteraard zullen de anderen hier aan tafel meer op de hoogte zijn van de details van de Gentse dossiers. Maar denk niet dat ik de grote lijnen niet ken."



Het belangrijkste thema van de avond was mobiliteit, en daarbij viel opnieuw Van Bossuyt op. Terwijl De Clercq en Elke Decruynaere (Groen) ruzieden over het al dan niet verlagen van de parkeertarieven, zei de N-VA-lijsttrekster: "Ik roep iedereen op om over de partijgrenzen heen samen te werken aan een betere mobiliteit voor Gent, aan oplossingen voor onze stad". Haar positief ingestelde houding is verfrissend, net als haar verschijning zelf trouwens. In een strakke jeans en een losse trui staat er plots een hippe, jonge politicus mee op de stellingen.



Johan Deckmyn van Vlaams Belang raakte aan dat er altijd geschermd is met randvoorwaarden voor het mobiliteitsplan, maar dat die er nog steeds niet zijn. "We konden niet langer wachten", zei Decruynaere. "Er moest ingegrepen worden in Gent."





Respectvol

Mieke Van Hecke van CD&V vond dat het circulatieplan zeker positieve punten heeft, maar dat het overhaast is ingevoerd, dat er niet genoeg gekeken is naar de impact op de bedrijven, dat er niet genoeg geluisterd is naar de verzuchtingen.



Opvallend en positief: het was een sereen debat, respectvol, waarbij iedereen aan het woord kwam én elkaar liet uitspreken. Het werd nooit venijnig, of misschien een klein beetje toen De Clercq het linkse 'azijn en chagrijn' niet de toekomst van Gent noemde, maar ook niet het harde rechts. "Maar gij zijt al positiever", knipoogde hij naar Van Bossuyt. Er kon gelukkig ook gelachen worden. Maar de toon is gezet. Het worden échte verkiezingen, voor het eerst sinds heel lang in Gent.