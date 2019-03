N-VA’ers doen inspiratie op bij in de biotech-afdeling Ugent Erik De Troyer

22 maart 2019

17u02 0 Gent Vrijdagochtend bezochten de bekendste gezichten van de Oost-Vlaamse N-VA het platform Biotechnologie van de Ugent. Niet zomaar een bezoek. De partij is er van overtuigd dat Biotechnologie een belangrijke rol zal spelen in de zoektocht naar een beter milieu.

“Door biotechnologie kunnen we enorme hoeveelheden CO2-uitstoot voorkomen en zorgen voor een gezondere leefomgeving”, zegt Lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt. “Door biotechnologie kunnen groenten gekweekt worden waar veel minder pesticiden voor nodig zijn en dat is goed voor ons allemaal. Bij Groen voert men een vaak emotionele argumenten aan om tegen genetisch gemanipuleerde groenten (GGG’s, red) te zijn. Studies wijzen aan dat daar geen gezondheidsrisico’s aan vasthangen. We mogen daar geen schrik voor hebben”, aldus Van Bossuyt.

Behalve lijsttrekkers Matthias Diependaele en Anneleen Van Bossuyt waren ook onder andere Elke Sleurs, Peter De Decker en gewezen financiënminister Johan Van Overtveldt aanwezig tijdens de rondleiding.