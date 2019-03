N-VA eist nogmaals parkeerkaart voor aannemers Stad zegt dat juridische bezwaren aan de basis liggen voor vertraging Erik De Troyer

16u35 0 Gent De N-VA zal op de komende gemeenteraad voorstellen om alsnog voor parkeerkaarten te zorgen specifiek voor vaklui. “Sinds de invoering van het nieuwe parkeer- en circulatieplan vinden aannemers geen parkeerplaats meer in het stadscentrum. Sommigen weigeren zelfs nog naar hartje Gent af te zakken. Meer dan een jaar geleden werd die kaart al beloofd. Nu moet de stad maar eens over de brug komen”, zegt Sandra Van Renterghem (N-VA). Volgens mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) is de stad nog steeds op zoek naar een oplossing.

Vandaag staan aannemers vaak noodgedwongen foutief geparkeerd aan hun werf. In principe zouden ze zich moeten parkeren op een officiële parkeerplaats. Echt realistisch lijkt dat niet echt want dan moeten vaak grote lasten van de ene kant naar de andere kant van de stad gesleurd worden. Bovendien brengen ook ondergrondse parkings geen soelaas aangezien de meeste kleine vrachtwagens hoger zijn dan de parking toelaten.

Getreuzeld

Gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem (N-VA) vindt dat de stad lang genoeg getreuzeld heeft. “De bewoners van het centrum krijgen het langzamerhand moeilijk om nog vakmensen te vinden. Ik kaart deze problematiek al langer aan, maar een oplossing vanuit het stadsbestuur is er nog altijd niet. Daarom zal ik de komende gemeenteraad mijn voorstel voor een parkeerkaart voor aannemers opnieuw indienen. Ik deed dit eerder al in februari 2018 en maart en september 2019 om het stadsbestuur aan te porren tot actie. Maar van uitstel kwam afstel. ”

“Nu er een nieuwe coalitie is, hoop ik dat hier snel werk van kan gemaakt worden,” stelt Van Renterghem. “We staan niet alleen met onze vraag. Ook Unizo is al langer vragende partij. En last but not least: onze burgemeester. Want inderdaad: op zijn website neemt De Clercq een aanbeveling uit de evaluatie van het parkeerplan van maart vorig jaar letterlijk over. Ook hij wil een “interventiekaart voor mensen uit de bouwsector”. Jammer wel dat dit niet in het bestuursakkoord is terug te vinden. Niettemin wil ik de burgemeester oproepen om woord te houden.”

Van Renterghem besluit: “We wachten nu al meer dan een jaar. Het is tijd dat er knopen worden doorgehakt. Concreet stel ik voor dat het stadsbestuur tegen ten laatste juni een regeling uitwerkt waardoor aannemers vlot reglementair kunnen parkeren, in de binnenstad of in andere wijken waar zich problemen stellen. Dat hoeft niet gratis te zijn.”

Marktkramers

Schepen Filip Watteeuw (Groen) laat via zijn woordvoerder weten dat de interventiekaart nog steeds op de planning staat. “We hebben nooit echt een goede oplossing gevonden door juridische problemen. We kunnen niet zomaar bewonersparkeerplaatsen overdag beschikbaar maken voor aannemers. We kunnen ook niet elke vergunninghouder voor het autovrij gebied toestemming geven om te parkeren in het autovrij gebied want dan kunnen ook autodelers, marktkramers, enzovoort die plaatsen innemen. De zoektocht is nog gaande maar de oplossing ligt niet voor de hand”, klinkt het. Wordt vervolgd dus.