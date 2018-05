N-VA deelt proper water uit in Oostakker ERIK DE TROYER

27 mei 2018

20u41 0

Jong N-VA heeft zaterdag flesjes 'proper' water uitgedeeld aan de inwoners van Oostakker. Ze werden daarbij geflankeerd door lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt en gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem. De partij speelde in de op de aanhoudende problemen met het kraantjeswater in de deelgemeente.





In november bleek het water in Oostakker besmet was met een E. colibacterie. Farys organiseerde een waterbedeling en het water mocht enkel gebruikt als het grondig gekookt werd. Het water is al lang vrijgegeven, maar er duikt nog heel regelmatig een ander probleem op. Nogal wat bewoners worden soms geconfronteerd met water dat bruin of geel kleurt. De kleur wordt veroorzaakt door het roest uit oude gietijzeren buizen. Die buizen zullen de komende jaren vervangen worden, maar een einde voor het probleem lijkt nog niet in zicht.





Bij de N-VA heeft men twijfels bij de eerlijkheid van Farys. Vandaag worden opnieuw stalen van het water in Oostakker genomen. Van Renterghem merkte echter dat Farys dit weekend veel harder beginnen spoelen is. "Boerenbedrog", noemt Van Renterghem het. "Denken ze nu echt dat men de bewoners voor zot kan houden? Het resultaat zal zijn: water geschikt voor consumptie."