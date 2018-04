Mysterieuze boodschap duikt op in straatbeeld 12 april 2018

02u35 2

In de Gentse binnenstad dook gisterenavond laat een bijzondere boodschap op in het straatbeeld. Aan verschillende huizen hangen banners, op voet- en fietspaden prijken krijtboodschappen en ook aan labels aan fietsen en in etalages van winkels hangt dezelfde boodschap: 'Wie is Junieth?'. Voorlopig is het onduidelijk wie of wat Junieth is en wat er achter het initiatief schuilt, maar wie vandaag in Gent moet zijn zal de boodschap alvast niet kunnen negeren. Een korte zoektocht online leidde ons naar de website www.wieisjunieth.be. Wie de website bezoekt, krijgt een aftelklok te zien die aftelt naar deze middag om 12.04 uur. Mogelijk wordt dan duidelijk wie of wat er schuilgaat achter de opmerkelijke guerilla-actie. (YDS/WSG)