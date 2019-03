Muzikale start van de werkweek: UZ Gent even radiostudio voor JOE FM Sabine Van Damme

09u04 1 Gent Wordt het UZ Gent het muzikaalste bedrijf van Vlaanderen? Dat zal van de zussen Katy en Wendy Satyn afhangen, en van de luisteraars van radiozender Joe FM

Maandagmorgen heeft het presentatieduo Sven Ornelis en Anke Buckinx even het UZ Gent op stelten gezet. Ze kwamen er de eerste aflevering van de finaleweek van ‘Sterren op de Werkvloer’ opnemen. Daarbij is radiozender Joe FM op zoek naar het muzikaalste bedrijf van Vlaanderen.

In het UZ waren het de verpleegkundigen/zussen Katy en Wendy Satyn die de eer mochten verdedigen. Ze brachten 3 nummers live op de radio. De luisteraars mochten daarna kiezen met welk van de drie nummers ze vrijdag naar de finale gaan. Katy en Wendy brachten Sisters, True Colors en California Dreaming. Het was uiteindelijk True Colors dat met een heel nipte voorsprong naar de finale werd gestemd. Daar zetelen onder meer An Lemmens en Raf Van Brussel in de jury.

Of het UZ Gent het muzikaalste bedrijf van Vlaanderen is, kan u vrijdag tussen 6 en 9 uur ’s ochtends horen op Joe FM.