Muziekbraderie voor florerende Dampoortstraat 25 juni 2018

In de Dampoortstraat pakt de dekenij op zaterdag 30 juni uit met een grootse Muziekbraderie, met liefst drie podia in de straat. De muziek zal het multiculturele karakter van de straat weerspiegelen. Bovendien openen er deze maand opnieuw twee nieuwe zaken in de straat: The Golden Gai, een hippe, Japanse Ramenbar; en Marleedoran, een zaak met tweedehandskledij en stockverkoop van uitsluitend Belgische ontwerpers. De tijd van leegstand en verloedering behoort duidelijk tot het verleden. De laatste jaren vinden jongen handelaars vlot hun weg naar de straat. (VDS)