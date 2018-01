Museumplein komt er... ten vroegste in 2023 STAD WIL EERST DUIDELIJKHEID OMTRENT TRAM 7 AAN S.M.A.K EN MSK ERIK DE TROYER

25 januari 2018

02u49 0 Gent De heraanleg van het plein tussen het S.M.A.K. en het MSK kan nog vele jaren aanslepen. De stad is al vragende partij sinds de opening van het S.M.A.K., intussen 19 jaar geleden. "We zijn nog steeds vragende partij, maar zolang er geen duidelijkheid is over tramlijn 7 kunnen de werken niet beginnen", aldus schepen van Openbare Werken Filip Watteeuw (Groen).

Gemeenteraadslid Paul Goossens (CD&V) wou wel eens weten waarom de zaak al zo lang aansleept. "Er wordt al een eeuwigheid over dat plein gepraat. In 2005 was er zelfs een wedstrijd die werd uitgeschreven en die werd gewonnen door de Gentse architecten, maar die plannen zijn intussen 10 jaar oud. Er werd al verschillende malen aangekondigd dat er zou aangevangen worden met de aanleg van het plein, maar tot op heden is er nog niets veranderd. Gaat het nog gebeuren?"





Stad vragende partij

Schepen Filip Watteeuw antwoordde dat de stad nog steeds vragende partij is. "Het is absoluut nog onze ambitie om daar een mooi en kwalitatief plein te realiseren. Vandaag is dat een parking en weg. Dat we er nog niet aan begonnen zijn, heeft te maken met de aanleg van de nieuwe tramlijn 7 tussen Sint-Denijs-Westrem en station Dampoort. We hebben ons als stad erg ingezet voor dit dossier en momenteel ligt het op de tafel bij minister Weyts. We weten wooralsnog niet wanneer er budget zal voor vrijgemaakt worden. Hoe dan ook zal die tramlijn via het Jan Hoetplein lopen, maar zolang er geen groen licht is voor die nieuwe tramlijn heeft de heraanleg geen zin. We kunnen geen plein aanleggen om het nadien op te breken om tramsporen aan te leggen."





Tand des tijds

Eén van de architecten die dertien jaar geleden de plannen voor het museumplein uittekende, vindt dat het nu wel stilaan mag gebeuren. "De stad heeft destijds die plannen aangekocht en mijns inziens hebben ze de tand des tijds wel doorstaan. Het is aan de stad om initiatief te nemen, want velen zitten op dat plein te wachten", zegt Aldrik Heirman die de plannen samen met Wim Goes tekende. "Het geld voor dat plein is er trouwens. Toen Bert Anciaux nog minister was heeft hij anderhalf miljoen euro aan de stad geschonken voor de aanleg van dat plein."





Het is nog maar de vraag of er ooit echt extra tramsporen zullen komen. Minister Weyts onderzoekt een trambus als alternatief. Dat is een snel oplaadbare elektrische bus die grotendeels op een eigen bedding zal rijden. Die heeft als voordeel dat er minder zware infrastructuurwerken nodig zijn. Een trambus vervoert echter wel een pak minder reizigers dan de huidige Albatrostrams. Als er toch een tram komt, zal dat een investering zijn van minstens 80 miljoen euro. De werken zouden vier tot zes jaar kunnen duren. Voor 2019 zal er alvast niet aan die route begonnen worden. Dat betekent dat het Museumplein - volgens het allersnelste scenario - ten vroegste in 2023 gerealiseerd kan worden. Net op tijd voor het 25-jarig jubileum van het S.M.A.K. dus.