Musea gooien deuren open voor kinderen 08 februari 2018

02u39 0

Met het oog op de krokusvakantie richten verschillende musea in onze regio volgende week activiteiten in op maat van kinderen in samenwerking met de Gezinsbond. FARO, het Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed, begeleidde de kunstinstellingen om een speciale rondleiding op maat van de allerjongste museumbezoekers uit te werken. In het museum Dr. Guislain in Gent ontdekken peuters op een speelse manier de kunstwerken en kunnen ze volop experimenteren. Het MSK organiseert samen met Klankennest muzikale interacties voor baby's, peuters en hun (groot)ouders bij het kunstwerk Metafloristiek. En in het MIAT verkennen peuters samen met hun ouders of grootouders de wondere wereld van textiel: Ze maken zelf draadjes, ontdekken hoe kriebelig wol kan zijn en maken muziek met vlas. Ook in het Provinciaal Erfgoedcentrum Ename is er een parcours uitgewerkt voor peuters en kleuters in de expo 'Oude Liefde. Zorg voor Erfgoed.' Meer informatie via www.krokuskriebels.be. (YDS)