Muide krijgt groen wijkplein 08 augustus 2018

Deze week beginnen de werken voor de aanleg van een nieuw groen wijkplein in de Muide, zo groot als het Gentse Sint-Pietersplein. Het plein komt op de plek van de voormalige Loods 21 in de Voorhaven. Het ontwerp biedt ruimte voor spelen, ontmoeten, moestuinieren en mooie zichten op het water. Het groene plein is onderdeel van een inrichtingsplan waarmee de Stad Gent de Voorhaven wil vernieuwen tot een aangename groenere buurt. Er komen grasvelden en avontuurlijke heuvels vol bomen, met aan de rand een basketveldje, bankjes, moestuinbakken en een pergolaconstructie met klimplanten die voor schaduw zorgen. De kasseien en de spoorlijnen van de vroegere havenactiviteiten worden heraangelegd. Er komen zelfs treinwagons waarvoor de buurt een bestemming mag zoeken.





(VDS)