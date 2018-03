Mug crasht op weg naar interventie TIJDVERLIES MINIEM, SLACHTOFFER HAALT HET NIET JURGEN EECKHOUT

07 maart 2018

02u51 0 Gent Een nieuwe mug van het AZ Sint-Lucas in Gent is gisterenvoormiddag op de Voorhavenlaan gecrasht op weg naar een interventie. Het tijdverlies was miniem. Het slachtoffer naar wie de hulpdiensten onderweg waren, haalde het niet.

Rond 8.30 uur kreeg scheepstimmerman Frank L. een hartstilstand op de Voorhavenkaai in Gent. De man had er nog maar net zijn bestelwagen geparkeerd en wandelde richting een boot waaraan hij zou werken. Een voorbijganger zag hem liggen en verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten. Het AZ Sint-Lucas stuurde een mug en de brandweer een ambulance om de man zo snel mogelijk te helpen. Op slechts een paar honderd meter ging het mis.





"Ik kwam uit de Rotterdamstraat en draaide af naar de Voorhavenlaan", vertelde de bestuurder van de andere wagen. "Normaal had ik voorrang. Jammer genoeg had ik de mug niet gezien of gehoord. Mijn zicht werd belemmerd door een geparkeerde bestelwagen." De klap was best zwaar, want zowel de mug als het andere voertuig moesten getakeld worden. De verpleegkundige en de arts in de mug bleven ongedeerd. "Ze hebben onmiddellijk de collega's in de ambulance van de brandweer verwittigd dat ze een ongeluk hadden gehad", zegt Iny Cleeren, woordvoerster van het Sint-Lucasziekenhuis. "Zij waren gelijktijdig met hen vertrokken en hebben hen opgepikt, zodat geen tijd verloren werd. Ze hebben ter plaatse nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar het heeft niet mogen zijn. Hij was al overleden."





Kluif voor rechter

Een politierechter zal moeten oordelen wie bij het ongeval in de fout is gegaan. Woordvoerster Cleeren is er alvast van overtuigd dat het niet de bestuurder van de mug is. "Hij reed prioritair, met blauwe zwaailichten en sirenes. Ook al kon de bestuurder van de andere wagen onze mug niet zien aankomen, dan nog had hij hem moeten horen en voorrang verlenen."





Wegcode

Artikel 38 van de wegcode schept meer duidelijkheid: "Elke weggebruiker moet onmiddellijk de doorgang vrijmaken en voorrang verlenen; zo nodig moet hij stoppen, zodra het speciaal geluidstoestel (de sirene) het naderen van een prioritair voertuig aankondigt". Bij een dringende interventie zijn de hulpdiensten verplicht om naast de blauwe zwaailichten ook de sirene te gebruiken. Op die manier weet het verkeer dat het gaat om een dringende interventie en het de weg vrij moet maken. De hulpdiensten moeten natuurlijk wel voorzichtig zijn. Bij een niet-dringende opdracht mogen de blauwe knipperlichten wel, maar de sirene niet gebruikt worden.





De mug was net geen maand oud. Op 8 februari stelde het ziekenhuis de Volvo XC 90 voor.