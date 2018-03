MSK wil leren uit fouten bruikleen 03 maart 2018

Recent raakte het Gentse Museum voor Schone Kunsten in opspraak toen experts de authenticiteit van enkele Russische kunstwerken uit bruikleen in twijfel trokken. Het museum wil lessen trekken uit het fiasco dat heel wat imagoschade met zich meebracht. Voortaan gaat de museumleiding in dialoog met andere musea over inkomende bruiklenen die worden aangeboden door privéverzamelaars en wil het haar aanpak van communicatie in crisismomenten versterken. "Ik vind het heel belangrijk om met mijn collega's in dialoog te gaan over hoe we de Vlaamse museumpraktijk nog sterker en beter kunnen maken", zegt MSK-directeur Catherine de Zegher. Ook de suggestie om authenticiteitsbewijzen op te vragen bij bruiklenen wordt op tafel gelegd bij een volgend Vlaams museumoverleg. (YDS)