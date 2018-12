MSK laat je poseren als ‘dame van de barok’ ten voordele van Kom op tegen Kanker Yannick De Spiegeleir

06 december 2018

13u32 0 Gent Naar aanleiding van De Warmste Week organiseert het MSK dit jaar verschillende rondleidingen, workshops en andere activiteiten voor het goede doel. Op zondag 9 december kan je je helemaal onderdompelen in de wereld van ‘De dames van de barok’ ten voordele van Kom op tegen Kanker.

Wie er beter uitziet voelt zich ook beter. Een stelling die nog meer van toepassing is voor kankerpatiënten, en dit tijdens of na de behandeling. Zo is het uiterst belangrijk om de huid goed te verzorgen en te hydrateren en te kiezen voor producten die geen hormoonverstoorders bevatten. Make-up kan zorgen voor een open blik, littekens verhullen en een frisse blos op de wangen toveren.

De workshop start met een vrij bezoek aan de tentoonstelling. Daarna is er een make-upworkshop onder professionele begeleiding. Met de nodige attributen is er als afsluiter een fotoportret in barokstijl. De opbrengst van deze workshop gaat integraal naar Kom op tegen Kanker.

De workshop vindt plaats van 10 tot 13 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De kostprijs bedraagt 20 euro. Meer informatie en inschrijvingen via msk.educatie@stad.gent.