MSK-directeur opzij geschoven, maar ze blijft ambtenaar INTRIGES, LEUGENS EN BEDROG NEKKEN CATHERINE DE ZEGHER YANNICK DE SPIEGELEIR EN SABINE VAN DAMME

08 maart 2018

02u58 0 Gent Na het debacle over de vermoedelijk valse Russische kunstwerken in het Museum voor Schone Kunsten is er nu ook nog eens zware twijfel over de verklaringen die museumdirecteur Catherine De Zegher daarover heeft afgelegd. De stad en de Raad van bestuur konden niet anders dan haar alvast tijdelijk opzij zetten als directeur.

Het MSK pakte in oktober uit met 26 Russische avant-garde kunstwerken, een bruikleen van Igor en Olga Toporovski, via de Brusselse Stichting Dieleghem. Gewaagd, want Russische kunst is dikwijls vervalst. Haar entourage waarschuwde haar daar ook voor, maar museumdirecteur Catherine De Zegher zette door. De echtheid van de kunst werd al snel in twijfel getrokken door 10 experten uit de kunstwereld. De stad én de bevoegde minister Gatz stuurden daarop een expertencommissie om de werken te onderzoeken, maar die werd zo zwaar tegengewerkt dat ze na een dag al werd ontbonden. De Zegher mocht het maandag allemaal komen uitleggen op de commissie cultuur. Ze vertelde dat ze had gehandeld als 'goede huisvader', met haar eigen expertise, en bijgestaan door twee topexperten.





Alleen, zo schreef De Standaard gisteren, vielen die experten compleet uit de lucht. De Zegher - 61 jaar en op een zucht van haar pensioen - zou de Gentse commissieleden dus staalhard hebben voorgelogen. Siegfried Bracke eiste bewijzen van De Zegher. Dat bewijs zou gisteren aan cultuurschepen Annelies Storms zijn gegeven, maar wordt niet vrijgegeven. De Zegher nam advocaat Hans Rieder onder de arm, en die liet weten dat er niks meer wordt gecommuniceerd zolang wat De Zegher maandagavond zelf heeft verteld op de commissie, niet schriftelijk voorhanden is.





De schandaalsfeer rond De Zegher was zo groot dat de stad niet anders meer kon dan haar - alvast tijdelijk - opzij schuiven. Dat gebeurde gisterenavond, nadat de Raad van Bestuur van de stadsdienst Kunsten en Design in spoedzitting bijeen kwam. Toch is het geen ontslag. De Zegher, statutair benoemd, blijft ambtenaar bij de stad. "Dat geeft ons de kans om alles wat gebeurd is grondig te onderzoeken", zei Storms.





Al twee jaar onderzoek

Intussen blijkt dat het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium twee jaar geleden al onderzoek voerde naar de Toporovski-kunst, en dat toen al alles wees in de richting van vervalsing. Ook zou intussen zelfs geweten zijn wie de vervalsingen maakte. Blijft de vraag waarom De Zegher, met een ijzersterk palmares en een onberispelijke staat van dienst, de werken toch in huis heeft gehaald. Of waarom die werken teruggegeven zijn aan de stichting. In principe kan het parket - vermeende - valse kunst in beslag nemen. Ook vreemd is dat de stad wachtte om in te grijpen.





De kunstwereld schreeuwt intussen moord en brand over de imagoschade die het hele land door deze affaire heeft opgelopen.