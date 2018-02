MSK bant mogelijk vervalste kunst 21 februari 2018

02u45 0

De stad heeft definitief beslist om de bruikleenovereenkomst voor de gecontesteerde Russische kunstwerken in het MSK stop te zetten. De beslissing volgt één dag na het nieuws dat de commissie die de authenticiteit van de werken moest onderzoeken, werd ontbonden. De onmiddellijke stopzetting van de bruikleen moet verdere imagoschade voor de stad en het museum vermijden. "Gezien het onderzoek nu niet meer zal plaatsvinden en gezien de commotie over de authenticiteit van de werken kan het museum deze werken niet langer exposeren. De vraag over de authenticiteit van de werken wordt overgelaten aan de eigenaar van de werken, de Stichting Dieleghem", klinkt het bij het kabinet van schepen van Cultuur Annelies Storms (sp.a). (YDS)