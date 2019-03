MPI De Oase krijgt nieuw gebouw Sabine Van Damme

09 maart 2019

12u43 0 Gent Het internaat van MPI De Oase verhuist in 2021 naar een splinternieuw gebouw. De kinderen komen er terecht in een knappe nieuwbouw, ontworpen op maat en naar de behoeften van de leerlingen. De groene site moet bovendien voor rust en buitenspeelplezier zorgen.

De nieuwbouw zal het resultaat zijn van een publiek-private samenwerking tussen de GO! Scholengroep Gent en DBFM Scholen van Morgen. De lijn van de leefgroepenwerking van het MPI wordt ook doorgetrokken in het internaatsgebouw. Elke leerling heeft een plekje in een van de zes leefgroepen, opgedeeld volgens sociale weerbaarheid, mogelijkeden en talenten. Elke leefgroep heeft een eigen groepshandelingsplan én specifieke basiszorg. Het moet de leerlingen helpen elk op hun eigen tempo verder te kunnen ontwikkelen. De nieuwbouw komt op hetzelfde domein als het huidige internaat.