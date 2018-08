Motorrijdster (33) zwaargewond na val 03 augustus 2018

Een 33-jarige vrouw uit Gent is gisterenmorgen rond 6 uur zwaargewond geraakt na een verkeersongeval op de Ottergemsesteenweg-Zuid in Gent. De vrouw verloor in een bocht de controle over het stuur van haar motor en belandde tegen een hek van een bedrijf. Ze werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar. (JEW)