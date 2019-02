Motorrijder betrapt met snelheid van 219 km/u in Gent Wouter Spillebeen

25 februari 2019

12u03 66 Gent Aan de Industrieweg in Gent is gisteren een motorrijder geflitst met een snelheid van 219 kilometer per uur. Twintig procent van de gecontroleerde bestuurders reed daar te snel. “Als we ergens zo’n hoge snelheden zien, dan blijven we die plaats opvolgen”, klinkt het bij de Gentse politie.

De verkeersdienst van de politie hield gisteren tussen 14 en 22 uur een controle aan de Industrieweg richting Merelbeke en op de Antwerpsesteenweg richting Gent. "Op de Industrieweg, waar een maximumsnelheid geldt van 90 kilometer per uur, werden 1.110 bestuurders gecontroleerd. 217 onder hen reden te snel (of 19,5 procent). Eén van deze bestuurders werd op zijn motor geflitst aan de weerzinwekkende snelheid van 219 km/u”, aldus de politie.

“Daarnaast werd nog een motorrijder geflitst aan 181 km/u, één autobestuurder aan 176 km/u en een andere aan 146 km/u", volgensde politie. Omdat het een snelheidscontrole met interceptie betrof, werden de snelheidsduivels uit het verkeer gehaald. “Bij zo’n interceptie staan motards een tot twee kilometer verder opgesteld dan de flitser”, duidt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Die halen de voertuigen uit het verkeer die via de walkietalkie doorgegeven worden. Zo moeten ze geen achtervolging inzetten aan een duizelingwekkende snelheid.” De vier chauffeurs moesten meteen hun rijbewijzen afgeven voor 15 dagen.

Meer controles

143 chauffeurs legden op de Industrieweg een ademtest af via sampling. Zes van hen moesten effectief blazen, maar elke chauffeur blies uiteindelijk ‘safe’.

Aan de Antwerpsesteenweg werden 149 bestuurders gecontroleerd. Drie bestuurders hielden zich niet aan de opgelegde snelheid, maar 98 procent deed dat wel. Er werd een snelheid gemeten van 103 km/u. "Op dit controlepunt werden 287 testen afgenomen. Drie bestuurders bliezen 'positief'. Dit resulteerde in de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen voor één van deze bestuurders. De overige twee moesten hun rijbewijs afgeven voor 6 uren. Daarnaast bliezen nog drie bestuurders 'alarm'. Hun rijbewijs werd ingehouden voor 3 uren", zegt de politie.

De resultaten aan de Industrieweg zijn een goede reden voor de politie om er vaker controles te organiseren. “We concentreren ons met deze acties altijd op ongevalsgevoelige plaatsen”, duidt Langeraert. “Als we ergens dergelijk hoge snelheden zien, dan blijven we die plaats verder opvolgen. Wanneer we dat zullen doen, kunnen we nog niet zeggen. Maar de Gentse politie zal blijven inzetten op deze acties en snelheidsduivels uit het verkeer blijven halen”, verzekert hij.