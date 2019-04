Motorrijder (33) in levensgevaar na aanrijding met bestelwagen Wouter Spillebeen

16 april 2019

16u50 0 Gent De bestuurder van een motorfiets is maandagavond rond 22 uur ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelwagen op het kruispunt van de Industrieweg en de Evergemsesteenweg in Wondelgem. De 33-jarige motorrijder uit Evergem werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht.

De motorrijder kwam uit de Evergemsesteenweg en de 19-jarige bestuurder van een bestelwagen uit Evergem kwam uit de tegenovergestelde richting aangereden. Toen de bestelwagen naar links afsloeg, kwam het tot een aanrijding met de bromfiets. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen aan de bromfietser, die zwaar ten val was gekomen. Hij werd uiteindelijk met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Brandstof

Een verkeersdeskundige kwam in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval onderzoeken. “Uit de eerste vaststellingen blijkt dat beide bestuurders een groen licht hadden”, klinkt het bij het parket. “De bestuurder van de bestelwagen had niet gedronken en was niet onder invloed van drugs. Hij verklaarde dat hij de motor niet had zien afkomen.”

Tijdens het onderzoek werd het kruispunt gedeeltelijk afgesloten voor alle verkeer. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan op te ruimen omdat onder andere brandstof op de weg gelekt was.

De bestuurder van de bromfiets wordt nog steeds verzorgd in het ziekenhuis. Over zijn toestand is weinig gekend.