Motorenrit brengt 9.913 euro op voor onderzoek 16 augustus 2018

De motorenrit met een eetfestijn 'Motoren tegen ALS' van de vzw Een hart voor A.L.S. uit Laarne, bracht maar liefst 9.913,13 euro op. Het bedrag wordt integraal geschonken aan het onderzoek van professor Wim Robbrecht van de KU Leuven naar de dodelijke spierziekte. De vzw werd opgericht door A.L.S.-patiënt Alain Verspecht en zijn familie en vrienden. Toen Alain door zijn ziekte niet zelf meer kon genieten van ritjes op de motor, werd het event op poten gezet. Jaarlijks brengen ze nu honderden motards op de been voor een rondrit. "En volgend jaar zijn we de stopplaats voor 1.200 motoren van een soortgelijk event uit Zelzate", glunderen de organisatoren. Alain Verspecht is ook lid van de Belgische Baardenclub Bearded Villains Belgium. Ook zij zetten zich in voor de strijd tegen A.L.S. Op zaterdag 18 augustus vanaf 17.30 uur is iedereen welkom in de Eskimofabriek aan de Wiedauwkaai in Gent.





(DVL)