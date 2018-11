Motard scheurt met bijna 100 per uur langs gerechtsgebouw: “Misschien niet zo verstandig” Sam Ooghe

19 november 2018

14u46 0 Gent Een veertiger uit Gent is veroordeeld tot een rijverbod omdat hij met 100 per uur reed... aan het gerechtsgebouw op de Opgeëistenlaan.

De 42-jarige man kende de weg dus al naar het gebouw op de Opgeëistenlaan. Vorig jaar in oktober vloog hij er met zijn motor voorbij met 94 kilometer per uur. Voor de duidelijkheid: de Opgeëistenlaan is een zone 50. “Waarom doe je zoiets toch?", wilde de politierechter weten.

“Het was misschien niet zo verstandig", gaf de motard schoorvoetend toe. “Ik had de motorfiets nog niet zo lang. Ik heb de snelheid niet zo goed ingeschat.” De man kreeg een boete van 400 euro opgelegd. Hij moet zijn motorfiets ook drie weken in de garage laten staan.