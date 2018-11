Motard met 174 per uur over R4: “U zou ik niet willen tegenkomen, meneer” “Weinig verkeer en droog en helder weer: dan is het snel gebeurd” Sam Ooghe

20 november 2018

14u16 0 Gent Een Gentenaar heeft van de politierechter een rijverbod opgelegd gekregen omdat hij vorig jaar geflitst werd met maar liefst 174 kilometer per uur op de R4. Op een motor.

De man reed er met een snelle motorfiets, en werd betrapt ter hoogte van Drongen. De maximumsnelheid bedraagt er 90 per uur.

De motard is van beroep mecanicien. Hij sleutelt met name aan racemotorfietsen, en kon het niet laten met een krachtig exemplaar het asfalt van de R4 uit te testen. “Normaal rijdt hij er alleen mee op circuits", legde de advocaat van de man uit. “Maar die dag was het niet druk op de baan. Het wegdek was droog, en het weer helder. Zoiets is dan snel gebeurd.” Een uitleg die de politierechter maar matig kon appreciëren. “Ik zou u zo toch niet willen tegenkomen op de R4 hoor, meneer.”

“Mijn cliënt beseft dat het niet kon”, reageerde de advocaat daarop, “en hij heeft de motorfiets uitgeschreven. Hij gebruikt het voertuig nu enkel op circuits”.

De rechter sprak een rijverbod uit van een maand en een boete van 800 euro.