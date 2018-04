Motard gewond na botsing met afdraaiende wagen JEFFREY DUJARDIN

09 april 2018

11u11 0

Bij een ongeval zondagnamiddag rond 17.45 uur is een motorrijder gewond geraakt op de Dendermondsesteenweg in Gent. De man reed volgens ooggetuigen in op de linkervoorkant van een afdraaiende wagen, na dat hij een wagen in zijn richting inhaalde. De afdraaiende wagen kwam vanuit Nieuwhof en wou linksaf draaien op de Dendermondsesteenweg. De steenweg werd afgesloten. Door het ongeval was er enige ook hinder op de buslijn 3. De motorrijder werd gewond weggebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. Rond 19.30uur waren de voertuigen getakeld en kon de rijbaan vrijgemaakt worden voor het verkeer.