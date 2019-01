Morgen witte rook over centraal aanmeldingsregister voor secundair onderwijs Yannick De Spiegeleir

17 januari 2019

17u17 0 Gent Ouders en leerlingen die volgend jaar de overstap maken naar het secundair onderwijs krijgen morgen vrijdag meer duidelijkheid welk scholen opnieuw deelnemen aan het centraal aanmeldingssysteem van de stad Gent.

Dat centraal aanmeldingssysteem, dat kamperen voor de schoolpoort, moet vermijden zorgde vorig jaar voor heel wat ophef bij ouders en scholieren. De stad en het LOP maken zich sterk dat het systeem dit jaar nog beter op punt zal staan door een optimalisatie van het algoritme achter het elektronisch systeem. Omdat er nog geen inschrijvingsdecreet is, zijn scholen echter nog niet verplicht om deel te nemen aan het aanmeldingsregister. “We hebben tijd gemaakt om te luisteren naar de opmerkingen en suggesties van de scholen, ook naar scholen in de rand rond Gent, want hoe meer scholen rond Gent zich aansluiten, hoe beter de resultaten. Op die manier kunnen we dubbels vermijden”, zegt schepen Elke Decruynaere (Groen). Uit een rondvraag van onze krant blijkt de kans groot dat alle Gentse scholen morgen het licht op groen zetten om opnieuw deel te nemen aan het centraal aanmeldingsregister (CAR). Enkel een schooldirectie buiten Gent zou nog twijfelen om voor het nieuwe CAR te stemmen.