Morgen verkoop abonnementen Play-off 1 27 februari 2018

02u45 0

Buffalo's in hart en nieren houden zich best klaar, want morgen, woensdag 28 februari, om 12 uur start de verkoop van abonnementen voor PO1. Dat gebeurt gelijktijdig online en aan de 4 loketten aan de hoofdingang van de Ghelamco Arena. De loketten zijn elke werkdag open van 12 tot 18 uur, en zaterdag van 10 tot 13 uur. Wie al een abonnement heeft voor de gewone competitie krijgt voorrang op zijn eigen zitje vanaf nu woensdag tot en met maandag 19 maart om 18 uur. Daarnaast zijn er nog 1.000 plaatsen die tijdens de competitie niet waren ingenomen door abonnees, en die worden verkocht aan de prijs voor niet-abonnees. Niet-abonnees kunnen dus ook al vanaf 28 februari een abonnement voor PO1 kopen. (VDS)