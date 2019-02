Morgen is het voorbij, die zomer in de winter Sabine Van Damme

27 februari 2019

20u41 0 Gent Alle warmterecords voor februari zijn vandaag gebroken, maar dat de weergoden dat ook nog eens speciaal op een woensdagmiddag hebben gepland, maakte het er alleen leuker op.

Zonnende mensen, kinderen die in het water spelen, tieners die elkaar nat spatten, het zijn beelden die je normaal in juni, juli of augustus verwacht. Maar 2019 schonk ze ons al in februari. Meermaals zelfs. Morgen is het uit met de pret, de temperaturen nemen een duik, en de regen komt terug. Geniet nog even mee van deze laatste zomerse dag in de winter, met beelden die fotograaf Wannes Nimmegeers vanmiddag op de Blaarmeersen maakte.