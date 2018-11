Moose Bar bouwt eerste après-ski feestje in voormalige Decadance Yannick De Spiegeleir

14 november 2018

De Overpoort moet het voortaan stellen zonder Decadance. Op de locatie van de voormalige danstempel opende woensdagavond de tijdelijke Moose Bar. De komende maanden kan je er van woensdag tot en met zaterdag terecht voor après-skifeestjes.

Het contrast kan moeilijk groter zijn met het verleden. De techno- en housebeats van ‘den Deca’ hebben plaats geruimd voor meezingers als ‘hoofd, schouders, tiet en kont’. In ijltempo bouwden de nieuwe uitbaters van het horecapand de zaak om tot een après-skihut met als eyecatcher de obers die gekleed zijn in lederhosen en dirndls. “Het was geen makkelijke zoektocht naar een locatie in Gent tot Bart (De Kegel, red.) drie weken geleden besloot om te stoppen met Decadance”, zegt Yves Smolders, general manager van Versuz: de concepteigenaar van Moose Bar dat al vier jaar bezig is aan een opmars in Vlaanderen. “Iedereen is hier welkom. Al is het niet de bedoeling dat er hier cantussen worden georganiseerd”, aldus Smolders.

Op de openingsavond in Gent kon het jonge publiek het après-skiconcept wel smaken. “Er is zeker een publiek voor dit soort feestjes in de Overpoort”, weet Delfien, die samen met haar vrienden Jeroen en Amber een feestje kon bouwen. “Ik was zelf een sporadische bezoek van de Overpoort. Een club met een aparte sfeer die wel zal gemist worden in Gent”, zegt Jeroen.