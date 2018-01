Mooiste nieuwjaarsbrief dankzij kinderen 02u40 0 James Arthur Hafsa El-Bazioul toont de tekening van haar kinderen.

Hafsa El-Bazioul uit de Brugse Poort heeft de mooiste nieuwjaarsbrief geschreven. Ze liet de andere 12 deelnemers gisteren achter zich op de eerste Speakers Corner van 2018. "Het was een opvallend sterk jaar", vond juryvoorzitter Frank Beke. "Het is door mijn kindjes dat ik mijn pen ben gekropen", vertelt Hafsa. "Yanis (7) en Sami (4) hadden samen een mooie tekening gemaakt, met sterretjes in alle kleuren, met een grote zon, en een boodschap van vrede. Ik vond het zo mooi..." In haar brief hoopt Hafsa dat de Gentenaars het leven weer kunnen aanschouwen met de verwondering van een kind. "Beeld je in dat we blij worden op een dag met veel sneeuw. En dat we met sneeuwballen zouden gooien en niet met beschuldigingen over het strooien", was een van de zinnen. Het leverde haar manchetknopen op met de drie Gentse torens van juwelier Julien De Maere. Machar Van Geyt eindigde verdienstelijk tweede met een prachtige brief over Gent in 2017 en de verwachtingen in 2018, Leander en Ilona Vertriest zongen een zelf gecomponeerd Gents wensenlied, door Leander begeleid op accordeon. (VDS)