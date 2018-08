Mooie zevende plaats in Slowakije 02 augustus 2018

Softball EK vrouwen U22

De Belgische nationale vrouwenploeg is knap zevende geëindigd van zeventien deelnemende landen op het EK U22 in Trnava in Slowakije. Ondanks heel veel vechtlust raakte België in de kwalificaties niet voorbij Tsjechië, Italië en Groot-Brittannië. "Ons weerwerk mocht er absoluut zijn", aldus de lovende woorden van hoofdcoach Tony Janssens.





In de strijd voor de zevende plaats ging het aanvankelijk erg moeizaam tegen Polen, dat uitliep tot 1-4. De 16-jarige pitcher Nina De Permentier zou voor de grote ommekeer zorgen. Zij speelt bij Amersfoort in de Nederlandse Silver League onder hoede van Sanne Bolhuis. Nina werd overigens uitgeroepen tot beste werpster van het hele toernooi. In de laatste innings werd Polen van het kastje naar de muur gespeeld. Door honkslagen van Céline Jansens, Caroline Goyvaerts en Kate Geldof stapelden de puntjes zich op. België op stek zeven verliet het toernooi met opgeheven hoofd. Favoriet Italië pakte het goud, Nederland, met coach Sanne Bolhuis, zilver. Groot-Brittannië won brons tegen Ierland. (PLG)