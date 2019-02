Mood Sabine Van Damme

25 februari 2019

13u29 0 Gent Restaurant Mood aan de Kortrijksesteenweg is nagelnieuw, het opende begin januari. Toch blijkt het team al perfect op elkaar ingespeeld.

Mood is een hippe en ruime zaak, leuk ingericht, met centraal een tafel die rond een boom gebouwd lijkt. Er is een grote toog waarachter de keuken verscholen ligt. Een eervolle vermelding ook voor de damestoiletten, die overheerst worden door flamingo's. Bij de zaak hoort bovendien de 'Mood-shop', waar je een groot deel van de wijnen en sappen van op de kaart, maar ook olijfolie, thee en koffie kan aankopen. Je kan de smaken van het restaurant dus mee naar huis nemen.

We nemen plaats aan het raam, wat enigszins vreemd maar vooral grappig is, langs de Kortrijksesteenweg. De charmante gastvrouw ontvangt ons hartelijk en brengt meteen de kaart. Er is een ruime keuze aan hapjes, salades en gerechten.

Wat opvalt: Mood kiest duidelijk voor gezond, puur en lokaal. We gaan voor de lunch (24,50 euro), waarbij er drie keuzes zijn qua voor- en hoofdgerecht. De uitverkoren voorgerechten worden carpaccio van rode biet met geitenkaas, en tempura van Nobashigarnaal met paprika en koolsla.

Qua hoofdgerecht valt de keuze voor allebei op pladijsfilet met geconfijte aardappel, jonge spinazie en mousseline (foto). Er wordt geïnformeerd of we een snelle lunch verkiezen, of tijd hebben. Zelfs tijd is hier dus een optie.

Bij het voorgerecht blijkt meteen dat ze bij Mood gaan voor vakmanschap zonder pretentie. De smaken zijn inderdaad puur, de gerechten lekker en de borden mooi gepresenteerd. Ook het hoofdgerecht zit goed qua smaken en garing. Een perfect geklopte sabayon (9 euro) als dessert maakt het helemaal af.

Met een Pastis Henri Bondouin (6 euro) als aperitief, spuitwater (4 euro) en een dubbele espresso (3,80 euro) komt de rekening voor twee personen op 86,80 euro. Een meer dan faire prijs voor wat we hier kregen voorgeschoteld. Als er dan toch een minpunt is: de akoestiek is niet optimaal. In de goedgevulde zaak is het soms moeilijk om elkaar te verstaan.

Kortrijksesteenweg 73

9830 St.-Martens-Latem

tel.: 0486 06 02 26

www.restaurantmood.be

Voorgerecht:

€6,5 - €18

Hoofdgerecht:

€21 - €32

Nagerecht:

€9 - €12

Lunch:

€24,5

Open op welke dagen

van maandag tot en met

vrijdag van 12 tot 14 uur en

van 18 tot 21 uur