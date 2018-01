Monumenten en musea breken record 23 januari 2018

02u54 0 Gent De Gentse musea en monumenten hebben vorig jaar een bezoekersrecord gebroken. In totaal vonden bijna 2,6 miljoen bezoekers de weg naar de toeristische trekpleisters.

Alle musea, monumenten en historische huizen mochten vorig jaar samen 2.583.786 bezoekers verwelkomen. Het vorige record werd opgetekend in 2015 met 2.513.206 bezoekers. De afgelopen vijf jaar stegen de cijfers stelselmatig, behalve in 2016 toen een lichte dip werd opgetekend als gevolg van de terreurdreiging.





Absolute publiekstrekkers zijn het Gravensteen en de Sint-Baafskathedraal. De middeleeuwse burcht klokte vorig jaar af op 345.446 bezoekers: 17,2 procent meer dan het vorige topjaar 2015. De Sint-Baafskathedraal noteerde 933.341 bezoeken, een stijging met 28,5 procent ten opzichte van 2015. Het Belfort zag een toename tot bijna 130.000 bezoekers, iets minder dan het recordjaar 2015. Ook het Lam Gods en de Sint-Niklaaskerk deden het goed.





Bij de musea zijn de cijfers sterk afhankelijk van de lopende tentoonstellingen. Zo kreeg het Design museum in Gent 106.043 bezoekers over de vloer dankzij de populaire expo 'Hello, Robot'. In zijn totaliteit lagen de bezoekerscijfers in de musea wel lager dan in 2016 toen een aantal musea een graantje meepikten van de Floraliën. Onder meer het MSK en het STAM kenden een terugval.





(YDS)