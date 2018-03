Monument Stroppendragers krijgt beschermplaat 23 maart 2018

Aan de Donkere Poort in het Prinsenhof bevindt zich een bescheiden monument met de namen van de slachtoffers van Keizer Karel. "Jammer genoeg is dit gedenkteken geregeld het mikpunt van vandalen", zegt Ömer Faruk Demircioglu (N-VA). Onlangs werd zelfs de beschermende plaat van plexiglas er afgerukt. Als Gentenaar doe het mij pijn om te zien hoe deze herinnering aan de Stroppendragers er vuil en verwaarloosd bij ligt." Hij vroeg in september al om een oplossing, die er nu zal komen. "We zullen kort voor de Gentse Feesten 2 nieuwe, krasbestendige geëmailleerde platen laten aanbrengen", zegt Filip Watteeuw. (VDS)